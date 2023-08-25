25 августа, 08:57
Военная операция на Украине

В ЛНР сообщили о гибели 125 человек в Кременной с 2022 года в результате обстрелов ВСУ

В их числе девять детей, заявил глава администрации Кременского района Вячеслав Третьяков

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Жертвами обстрелов Кременной в ЛНР со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 2022 года стали 125 человек, в том числе 9 детей. Об этом заявил глава администрации Кременского района Вячеслав Третьяков.

"К сожалению, с прошлого года у нас [в результате обстрелов ВСУ] 125 человек погибли, из них 9 детей", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Третьяков отметил, что украинская армия постоянно обстреливает Кременную. "Не скажу, что каждый день, но в неделю два-три человека обязательно получают ранения, потому что обстрелы постоянные", - добавил глава администрации. 

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