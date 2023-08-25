25 августа, 09:56,
обновлено 25 августа, 10:24
Военная операция на Украине

Система ПВО уничтожила БПЛА в Калужской области

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет

МОСКВА / КАЛУГА, 25 августа. /ТАСС/. Киев предпринял попытку атаковать объекты РФ беспилотником, он уничтожен российскими средствами ПВО над Калужской областью. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

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"25 августа около 12:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат был перехвачен над территорией Бабынинского района Калужской области", - отметили в ведомстве.

Ранее об этом сообщал губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале. "На территории Бабынинского района в 11:57 [мск] силами ПВО был уничтожен БПЛА", - написал губернатор.

Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

В ночь на пятницу над территорией Калужской области была уничтожена ракета С-200. Также система ПВО работала в Малоярославецком и Жуковском районах. 

Теги:
УкраинаРоссияКалужская областьШапша, Владислав ВалерьевичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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