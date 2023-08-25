В Приморье паводок отрезал 27 населенных пунктов от дорожного сообщения

ВЛАДИВОСТОК, 25 августа. /ТАСС/. Паводком в Приморье отрезаны от транспортного сообщения 27 населенных пунктов.
Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
"К вечеру, 25 августа, отрезаны 27 населенных пунктов: Богатырка, Монакино, Кугуки, Линевичи, Кондратеновка, Яконовка, Покровка, Саровка, Новокрещенка, Метеоритный, Измайлиха, Лимонникии, Дерсу, Зимники, Каленовка, Ракитное, Ясная Поляна, Орехово, Боголюбова, Поляны, Вербное, Малиново, Любитовка, Савиновка, Ударное, Ариадное, Пожига", - говорится в сообщении.
Ограничения и полное отсутствие проезда действуют в девяти муниципалитетах региона.