В Якутии и Хабаровском крае отменили режим ЧС в лесах межрегионального характера

Причиной отмены стала стабилизация пожароопасной обстановки

ЯКУТСК, 25 августа. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в лесах межрегионального характера отменили в Якутии и Хабаровском крае. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Якутии.

"На территории Якутии и Хабаровского края отменили режим чрезвычайной ситуации в лесах межрегионального характера. Такое решение принято на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством заместителя главы МЧС России Виктора Яцуценко", - говорится в сообщении.

По данным правительства, в настоящее время в Якутии действуют 11 лесных пожаров на площади 26 790 га, 5 возгораний на площади 7 тыс. га локализованы, в тушении задействованы 405 человек.

"Пожароопасная обстановка на территории республики стабилизируется. За сутки мы новых пожаров не обнаружили. Картина улучшилась и в соседних регионах. В связи с этим на заседании правительственной комиссии принято решение о снятии режима чрезвычайной ситуации в лесах межрегионального характера в Якутии и соседнем Хабаровском крае. Сегодня можно с уверенностью сказать, что пик пожароопасного пройден", - приводятся слова первого заместителя председателя правительства Якутии Дмитрия Садовникова.

По словам Садовникова, удалось достичь главной задачи - недопущения огня к населенным пунктам и объектам экономики. В пик пожароопасного сезона в Якутии число задействованных в тушении людей достигало более 1,5 тыс.

По данным оперативного штаба, с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда республики зарегистрирован 771 лесной пожар на общей площади почти 1,5 млн га. В аналогичный период 2021 года было зарегистрировано 1 530 пожаров на площади 7,5 млн га. Большинство пожаров были зафиксированы на труднодоступных и удаленных территориях, преимущественно в горной местности. Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории).