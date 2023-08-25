На Ставрополье ликвидировали пожар в ангаре с макулатурой

Погибших и пострадавших нет

ПЯТИГОРСК, 25 августа. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в ангаре с макулатурой на площади 800 кв. м на Ставрополье. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

"Пожар ликвидирован на площади 800 кв. м. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожару присвоен ранг №2. По информации губернатора Владимира Владимирова, объект принадлежит коммерческой компании. Для проведения анализа состояния атмосферного воздуха в Георгиевск направлена мобильная лаборатория.