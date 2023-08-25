25 августа, 11:19

На Ставрополье ликвидировали пожар в ангаре с макулатурой

Погибших и пострадавших нет

ПЯТИГОРСК, 25 августа. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в ангаре с макулатурой на площади 800 кв. м на Ставрополье. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

"Пожар ликвидирован на площади 800 кв. м. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожару присвоен ранг №2. По информации губернатора Владимира Владимирова, объект принадлежит коммерческой компании. Для проведения анализа состояния атмосферного воздуха в Георгиевск направлена мобильная лаборатория. 

Теги:
РоссияСтавропольский край
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