В Южно-Сахалинске в ДТП с внедорожником и автобусом погиб один человек

Еще семеро пострадали

ТАСС, 25 августа. Авария с участием внедорожника и пассажирского автобуса произошла в Южно-Сахалинске, один человек погиб и семеро пострадали, сообщил Минтранс Сахалинской области в своем Telegram-канале.

"Сегодня, 25 августа, в девятом часу вечера в Южно-Сахалинске на перекрестке проспекта Мира и ул. Ивана Куропатко произошло дорожно-транспортное происшествие с рейсовым автобусом № 3 и внедорожником. По информации УГИБДД Сахалинской области, водитель рейсового автобуса, выезжая с второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество автомобилю Toyota Land Cruiser и совершил с ним столкновение. В результате столкновения женщина - пассажир автобуса скончалась на месте происшествия. Предварительно еще 7 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

По факту аварии прокуратурой Южно-Сахалинска организована проверка, в результате которой будет дана оценка произошедшему.