25 августа, 17:35,
обновлено 25 августа, 17:46
Военная операция на Украине

Воздушную тревогу в третий раз за день объявили на всей территории Украины

Она продлилась около четверти часа

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена во всех регионах Украины в третий раз за день. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

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Предупреждение об угрозе с воздуха было объявлено в Киеве с 20:20, стало распространяться по регионам и к 20:22 начало действовать по всей территории страны.

Тревога продлилась около четверти часа. Уже в 20:34 ее отменили сначала в Киеве, к 20:36 она была снята по всей Украине.

Ранее в пятницу воздушную тревогу уже дважды объявляли на всей территории Украины. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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