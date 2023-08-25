Воздушную тревогу в третий раз за день объявили на всей территории Украины

Она продлилась около четверти часа

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена во всех регионах Украины в третий раз за день. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Предупреждение об угрозе с воздуха было объявлено в Киеве с 20:20, стало распространяться по регионам и к 20:22 начало действовать по всей территории страны.

Тревога продлилась около четверти часа. Уже в 20:34 ее отменили сначала в Киеве, к 20:36 она была снята по всей Украине.

Ранее в пятницу воздушную тревогу уже дважды объявляли на всей территории Украины.