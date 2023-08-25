25 августа, 20:34,
обновлено 25 августа, 21:01
Военная операция на Украине

По всей Украине в шестой раз за день объявляли воздушную тревогу

Сирены включили в 23:25 мск

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины в шестой раз за день, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сирены снова включили в 23:25 мск.

Позднее тревогу отменили. Сирены работали по всей стране около 20 минут.

Ранее воздушная тревога уже охватывала всю территорию страны пять раз. В течение этого времени сообщений о происшествиях не поступало.

В новость внесены изменения (26 августа 00:01 мск) - добавлена информация об отмене тревоги. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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