По всей Украине в шестой раз за день объявляли воздушную тревогу

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины в шестой раз за день, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
Сирены снова включили в 23:25 мск.
Позднее тревогу отменили. Сирены работали по всей стране около 20 минут.
Ранее воздушная тревога уже охватывала всю территорию страны пять раз. В течение этого времени сообщений о происшествиях не поступало.
В новость внесены изменения (26 августа 00:01 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.