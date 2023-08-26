В КНР начали расследование в отношении главы центра зимних видов спорта

Ни Хуэйчжуна подозревают в "серьезных нарушениях дисциплины и закона"

ПЕКИН, 26 августа. /ТАСС/. Китайские власти приступили к проведению антикоррупционного расследования в отношении секретаря парткома, главы Центра зимних видов спорта Ни Хуэйчжуна. Об этом сообщило Главное спортивное управление КНР.

Как уточняется в сообщении, опубликованном на сайте ведомства, Ни Хуэйчжун подозревается в "серьезных нарушениях дисциплины и закона". Его дело находится на рассмотрении антикоррупционных подразделений местного уровня, относящихся к Центральной комиссии Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины и Государственному надзорному комитету КНР.

Ни Хуэйчжун занимает должность главы Центра зимних видов спорта при Главном спортивном управлении Китая с декабря 2017 года. В январе 2022 года он был назначен генеральным секретарем китайской спортивной делегации на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Власти КНР активизировали борьбу с коррупцией после прихода к власти в 2012 году пятого поколения руководителей во главе с Си Цзиньпином. За последние годы в результате масштабной антикоррупционной кампании многие чиновники, включая высокопоставленных, лишились постов и были приговорены к тюремным срокам, в том числе пожизненным. В целях пресечения злоупотреблений в партийных структурах и правительстве в марте 2018 года в Китае был создан Государственный надзорный комитет. Он наделен расширенными полномочиями для борьбы с нарушениями.