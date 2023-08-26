В Белгородской области сообщили о ранении четырех человек при обстреле ВСУ

У пострадавших осколочные ранения, отметил губернатор региона Вячеслав Гладков

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Четыре человека пострадали при обстреле со стороны Украины поселка Уразово Белгородской области кассетными боеприпасами, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"ВСУ обстреляли снарядами "Града" поселок Уразово Валуйского городского округа. Кассетные боеприпасы попали по частным жилым домовладениям и на территорию сельскохозяйственного магазина. По предварительным данным, есть четверо пострадавших: трое мужчин и одна женщина. У всех осколочные ранения", - написал Гладков в Telegram-канале.

Пострадавших доставили в Валуйскую центральную районную больницу, врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь. В результате обстрела повреждены несколько жилых домов и автомобилей, продолжается подомовой обход территории.

По словам главы региона, также системой ПВО в Шебекинском городском округе сбит БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.