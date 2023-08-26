26 августа, 07:50,
обновлено 26 августа, 08:05
Военная операция на Украине

В Белгородской области сообщили о ранении четырех человек при обстреле ВСУ

У пострадавших осколочные ранения, отметил губернатор региона Вячеслав Гладков

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Четыре человека пострадали при обстреле со стороны Украины поселка Уразово Белгородской области кассетными боеприпасами, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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"ВСУ обстреляли снарядами "Града" поселок Уразово Валуйского городского округа. Кассетные боеприпасы попали по частным жилым домовладениям и на территорию сельскохозяйственного магазина. По предварительным данным, есть четверо пострадавших: трое мужчин и одна женщина. У всех осколочные ранения", - написал Гладков в Telegram-канале.

Пострадавших доставили в Валуйскую центральную районную больницу, врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь. В результате обстрела повреждены несколько жилых домов и автомобилей, продолжается подомовой обход территории.

По словам главы региона, также системой ПВО в Шебекинском городском округе сбит БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. 

Теги:
УкраинаРоссияГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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