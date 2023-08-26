МВД вновь обвинило экс-директора ТД "Русские продукты торг" в незаконном получении кредита

Александру Ратникову вменяется ущерб кредитному учреждению на сумму более 131 млн рублей

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Следователи МВД возбудили второе уголовное дело - о мошенничестве - в отношении бывшего генерального директора ООО "Торговый дом "Русские продукты торг" Александра Ратникова, ранее осужденного условно за незаконное получение банковского кредита у ОАО "Промсвязьбанк" на более чем 500 млн рублей. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, Ратникову вменяется ущерб кредитному учреждению на сумму более 131 млн рублей.

"Ратников, являясь генеральным директором ООО "Торговый Дом "Русские продукты торг", достоверно зная о неудовлетворительном финансовом состоянии общества, а также о взятых на себя обязательствах по возврату профинансированных денежных средств ПАО "Промсвязьбанк" в период с 30 января 2015 по 29 июня 2015 года совместно с неустановленными лицами, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, похитил поступившие денежные средства, чем причинил кредитному учреждению материальный ущерб на сумму 131 млн 131 579 рублей, то есть в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которыми распорядился по своему усмотрению. В отношении обвиняемого следствием избрана мера пресечения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Ратников в рамках второго возбужденного уголовного дела о мошенничестве находится под подпиской о невыезде, материалы дела уже направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Первый приговор и бенефициар

В июле 2019 года Лефортовский суд Москвы назначил Ратникову наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшей стороны на общую сумму 2,7 млрд рублей. Первое уголовное дело было рассмотрено в особом порядке.

Как установил суд, в 2013 году Ратников путем обмана сотрудников ОАО "Промсвязьбанк" заключил 12 кредитных договоров с банком на сумму более 515 млн рублей. Как говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела, "согласно преступному плану, часть полученных денег была переведена на расчетные счета подконтрольных фиктивных компаний, а остальная часть кредитных денежных средств в целях сокрытия преступной деятельности использовалась для погашения образовавшейся кредиторской задолженности перед ОАО "Промсвязьбанк". Как уточняли ранее ТАСС в правоохранительных органах, ущерб, причиненный банку, составляет около 7,5 млрд рублей.

Следственные органы ранее прекратили уголовное дело в отношении бенефициара ООО "Торговый дом "Русские продукты торг" Александра Есина, который являлся фигурантом этого дела. Кроме того, наложенный арест на имущество Есина и его родственников на общую сумму 1 млрд рублей был снят. Само дело было переквалифицировано на менее тяжкую статью: с мошенничества (ст. 159 УК РФ) на незаконное получение банковского кредита (ст. 176 УК РФ).

Вместе с тем следователи МВД позднее возбудили уголовное дело в отношении Александра Есина, он обвиняется в незаконном получении кредита по подложным документам у ОАО "Промсвязьбанк" на сумму около €1 млн. Как уточняли ТАСС в правоохранительных органах, Есин заочно арестован и объявлен в международный розыск. Однако уголовное дело в отношении него приостановлено в связи с розыском, а из-за получения политического убежища в Израиле бизнесмен был снят с розыска Интерпола. Адвокат бизнесмена Александр Карабанов подтвердил ТАСС факт возбуждения уголовного дела, но отказался комментировать его фабулу в связи с конфиденциальным соглашением с клиентом.