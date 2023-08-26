В районе Кинбурнской косы ВСУ снизили активность

Российские силы начали укреплять позиции

КИНБУРНСКАЯ КОСА /Херсонская область/, 26 августа. / ТАСС/. Военнослужащие казачьей разведывательно-штурмовой бригады "Дон" строят новые блиндажи и оборудуют другие фортификационные сооружения на Кинбурнской косе, пока Вооруженные силы Украины (ВСУ) снизили диверсионную активность и сократили количество обстрелов на этом участке, передает корреспондент ТАСС с линии обороны.

Песчаная коса, расположенная в самой западной точке Херсонской области и считающаяся украинскими властями частью Николаевской области, с одной стороны омывается Черным морем, с другой - водами Днепровско-Бугского лимана. С берега хорошо просматриваются занятые ВСУ город Очаков, населенные пункты Ивановка, Дмитровка. С 2022 года российские военнослужащие под непрекращающимися обстрелами из минометов и ствольной артиллерии предотвращают здесь попытки проникновения украинских диверсантов.

В июле 2023 года врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ понесли большие потери при попытках переправиться в районе Кинбурнской косы. Артиллеристы за последнее время также уничтожили склад с боеприпасами на правом берегу лимана и несколько позиций украинских войск.

Добровольцы казачьей бригады, которые несут службу на косе, приступили к выполнению боевой задачи по укреплению позиций - лопатами роют песок, сколачивают стенки из бревен, досками кроют крыши и засыпают их сверху, чтобы в случае обстрела иметь защиту от осколков. "Мы соблюдаем все нормы укрепления - брустверы, секторы, просмотры, гранатометчик, пулеметчик - все находятся там, где им необходимо. Здесь мы стоим крепко, вросли в эту землю", - рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС командир спецвзвода с позывным Шор, имеющий опыт нескольких войн.

По его словам, такие укрепления делают бессмысленным применение кассетных боеприпасов, которые на Украину поставляет Запад. Поражающие элементы не способны пробить слой песка, укрывающий фортификационные сооружения. "Здесь я не слышал ни одного кассетного "прилета". Он характерный, можно сразу определить: хлопает, разделяется, раскрывается. В чем его "минус", у бойца есть некоторое время отреагировать на кассетный боеприпас. Не сразу разрыв, есть время, чтобы укрыться", - пояснил Шор.

Корреспондент ТАСС убедился, что вся Кинбурнская коса находится под контролем российских сил, проехав ее с востока на запад и посетив несколько позиций, в том числе запечатлев работу расчета гаубицы Д-30 по координатам опорного пункта ВСУ на правобережье.