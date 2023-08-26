В горах Северной Осетии пять туристов попали в ДТП

Их госпитализировали

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 августа. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России спасли пятерых туристов, попавших в ДТП на одном из перевалов в Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Авария произошла на 10-м км дороги Фиагдон - Даргавс. "По прибытии на место ДТП выяснилось, что автомобиль Toyota Land Cruiser опрокинулся в кювет, пострадали пять человек. Все они туристы: три женщины из Москвы, одна - из Тольятти, мужчина-водитель из Пятигорска", - говорится в сообщении.

Пострадавших госпитализировали.

К ликвидации дорожно-транспортного происшествия от МЧС России привлекались две единицы техники и восемь человек личного состава.