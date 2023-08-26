В ДНР сообщили об обстреле Донецка с позиций 110-й механизированной бригады ВСУ

Согласно заявлению представительства ДНР в СЦКК вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, он велся из вооружения, поставленного странами НАТО

ДОНЕЦК, 26 августа. /ТАСС/. Артиллерийский обстрел Донецка в ночь на четверг был произведен с позиций 110-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в субботу в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Фиксация последствий обстрела Киевского района Донецка 24 августа. Специалисты представительства ДНР в СЦКК подтвердили факт обстрела Киевского района из артиллерии калибром 155 мм, а также уточнили направление ведения огня. Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Архангельское. Зона ответственности 110-й отдельной механизированной бригады (командир - полковник Чумак Николай Николаевич)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обстрел со стороны ВСУ велся из вооружения, поставленного странами НАТО. "Зафиксированы повреждения здания станции технического обслуживания автомобилей и трех транспортных средства по ул. Щорса, 108", - уточняется в сообщении.