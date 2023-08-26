26 августа, 16:09

В Ижевске автомобиль Tesla въехал в здание

Пострадали два человека

ТАСС,  26 августа. Водитель автомобиля Tesla в Ижевске не справился с управлением и въехал в здание. Два человека госпитализированы, сообщает УГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

"По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля Tesla не справился с управлением и совершил наезд на здание. В результате ДТП водитель и его 44-летний пассажир получили травмы, госпитализированы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у участников аварии имелись признаки опьянения, состояние уточняется.

"Мужчины не были пристегнуты ремнями безопасности. По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются", - говорится в сообщении. 

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