В Анапе в ДТП с двумя машинами пострадал девятилетний ребенок

Его госпитализировали

КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. Мужчина и девятилетний ребенок пострадали в результате ДТП с двумя машинами в Анапе, они доставлены в больницу, сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"В Анапе на автодороге Виноградный - Благовещенская 9 км +900 м 42-летний водитель, управляя автомобилем Suzuki, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение со встречным автомобилем марки Kia Rio. В результате ДТП в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести госпитализированы пассажиры Kia Rio - девятилетний ребенок и мужчина 1991 года рождения", - говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП выясняются, добавили в ведомстве.