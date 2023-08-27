На большей части территории Украины объявили воздушную тревогу

Тревога действует, в частности, в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. На большей части территории Украины, включая Киев, объявили воздушную тревогу.

Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сирены прозвучали в 03:04 мск в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а через две минуты в красной зоне оказалась Сумская область. К 03:23 предупреждения начали действовать в Николаевской и Одесской областях. Через 15 минут тревогу объявили в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской областях и Киеве.