В Бурятии ищут пятерых туристов, сплавлявшихся по реке на катамаранах

Группу спасателей доставили бортом Ми-8 до урочища Перевал

ТАСС, 27 августа. В Бурятии спасатели ищут пятерых туристов, сплавлявшихся по реке Тыя на катамаранах, группа зарегистрировалась перед выходом на маршрут. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"Группа спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда была доставлена бортом Ми-8 до урочища Перевал Северо-Байкальского района. В указанной местности сотрудники МЧС России приступили к поиску зарегистрированной туристской группы из пяти человек, сплавлявшейся по реке Тыя на двух катамаранах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в назначенное время группа не вышла с маршрута, после чего было принято решение о начале поисково-спасательной операции. К работам привлекли пять человек и две единицы техники.