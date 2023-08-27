Губернатор Курской области сообщил о поврежденном жилом доме в результате падения БПЛА

По данным Романа Старовойта, никто не пострадал

ТАСС, 27 августа. Многоквартирный дом в Курске получил повреждения в результате падения беспилотного летательного аппарата, на некоторых этажах выбиты стекла.

Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

"По предварительной информации, ночью в Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом на улице Карла Маркса, - проинформировал глава региона. - На некоторых этажах выбиты стекла". Старовойт сообщил, что в корпусе инженерного факультета Курского ГАУ от взрывной волны повреждены несколько стекол. Губернатор рассказал, что никто из жителей не пострадал, возгораний не произошло.

По его словам, на месте взрыва работали все оперативные службы. Старовойт указал, что ущерб оценивают, и пообещал помочь в восстановлении испорченного имущества.