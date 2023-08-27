В Бурятии нашли и эвакуировали пятерых туристов, потерявшихся во время сплава

Люди не смогли выбраться самостоятельно из-за подъема уровня воды в реке Тыя

ТАСС, 27 августа. Спасатели эвакуировали пятерых туристов, которые пропали во время сплава в Бурятии, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

По данным ведомства, в реке Тыя поднялся уровень воды. "Туристы не могли вернуться самостоятельно", - уточнили в МЧС.

Специалисты Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС на вертолете Ми-8 чрезвычайного ведомства обнаружили и доставили туристов в Нижнеангарск.

Зарегистрированная тургруппа в составе пяти человек сплавлялась по реке на двух катамаранах. В назначенное время они не вышли с маршрута.