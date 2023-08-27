27 августа, 15:23
Военная операция на Украине

Губернатор Орловской области сообщил о падении БПЛА в поле

Александр Полегенько/ ТАСС, архив
© Александр Полегенько/ ТАСС, архив

Андрей Клычков отметил, что никакой опасности для жителей региона нет

ТАСС, 27 августа. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) обнаружен в поле в Сосковском районе Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что БПЛА, который ранее был обезврежен средствами  радиоэлектронной борьбы, нашли в районе деревни Маслово. Место падения летательного аппарата оцепили правоохранительные органы, которые проводят необходимый комплекс мероприятий

По словам Клычкова, никакой опасности для жителей региона нет, ситуация находится под контролем. "При появлении дополнительной информации буду вас информировать", - отметил губернатор. 

Теги:
РоссияОрловская областьКлычков, Андрей ЕвгеньевичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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