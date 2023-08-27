Пушилин сообщил о ранении шести человек в результате обстрелов ВСУ

По словам врио главы ДНР, в их число входят четверо несовершеннолетних

ДОНЕЦК, 27 августа. /ТАСС/. Шестеро мирных жителей, в том числе четверо несовершеннолетних, получили ранения в Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в воскресенье в Telegram-канале врио главы региона Денис Пушилин.

"Вследствие обстрелов со стороны противника сегодня были ранены шесть человек в Донецке и Горловке, четверо из них - дети. В Куйбышевском районе столицы региона осколочные ранения и контузии получили трое подростков 2009, 2010 и 2013 годов рождения; в Горловке - девочка 2008 года рождения. Также пострадали двое мужчин в Горловке и Донецке. Раненым оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Пушилин.

Врио главы ДНР добавил, что ВСУ в воскресенье осуществили 45 обстрелов населенных пунктов региона, выпустив 149 снарядов из ствольной и реактивной артиллерии.

В результате обстрелов повреждены 12 жилых домов и три объекта гражданской инфраструктуры в Донецке и Горловке.