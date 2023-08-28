Боец теробороны ВСУ, убивший гранатой пожилую жительницу Рубежного, осужден на 17 лет

По данным следствия, 26 апреля 2022 года Юрий Кулинич возле автозаправочной станции в Рубежном бросил гранату в сторону 76-летней безоружной гражданки, высказавшей недовольство преступным поведением украинских военнослужащих в отношении мирного населения

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Верховный суд ЛНР приговорил к 17 годам лишения свободы стрелка бригады территориальной обороны ВСУ Юрия Кулинича, убившего гранатой пожилую жительницу Рубежного за выражение недовольства действиями украинских военных. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

"Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Кулинича к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в ГВП.

По данным следствия, 26 апреля 2022 года Кулинич возле автозаправочной станции в Рубежном бросил гранату Ф-1 в сторону 76-летней безоружной гражданки, высказавшей недовольство преступным поведением украинских военнослужащих в отношении мирного населения. В результате взрыва женщина получила ранения и умерла в машине скорой помощи.

Кулиничу было предъявлено обвинение в убийстве по мотивам политической и идеологической вражды, в жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных методов.