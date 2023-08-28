В Шереметьево таможенники обнаружили незадекларированные часы за 4,5 млн рублей

Пассажир сообщил, что приобрел изделие в Лондоне для личного пользования

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Работники таможни аэропорта Шереметьево обнаружили у пассажира, прибывшего из Стамбула, незадекларированные швейцарские часы стоимостью 4,5 млн рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Федеральной таможенной службы России.

"Незадекларированные швейцарские часы стоимостью 4,5 млн рублей обнаружили шереметьевские таможенники у 53-летнего россиянина, остановленного в зеленом коридоре. Мужчина прибыл из Стамбула. При досмотре его чемодана инспекторы нашли фирменную упаковку для элитных наручных часов швейцарской марки Audemars Piguet и документы на них. Затем в ходе таможенного контроля нарушитель добровольно снял с руки дорогостоящие наручные часы", - говорится в публикации.

Пассажир сообщил, что приобрел изделие в Лондоне для личного пользования.

Таможенная экспертиза установила, что корпус часов изготовлен из керамики и золота 750-й пробы, с лицевой и оборотной стороны покрыт сапфировым стеклом с двусторонним антибликовым покрытием, циферблат на основании имеет вертикальное сатинирование, а накладные часовые метки и стрелки сделаны из розового золота.

За контрабанду ювелирных изделий из драгметаллов, относящихся к перечню стратегически важных товаров, пассажиру грозит лишение свободы на срок до семи лет.