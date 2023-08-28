Во Владимирской области в ДТП с автобусом пострадали 12 человек

Одного из них госпитализировали

ТАСС, 28 августа. Порядка 12 человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием рейсового автобуса и трех легковых автомобилей в Собинском районе Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"По состоянию на 13:00 мск имеется информация о 10 пассажирах автобуса, обратившихся за медицинской помощью. Водитель легкового автомобиля Lada госпитализирован, его пассажиру оказана амбулаторная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

По предварительным данным пресс-службы, водитель автомобиля Lada 1967 года рождения, двигаясь в сторону трассы М-7 "Волга", выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с рейсовым автобусом, который ехал в сторону города Собинки. От удара автобус врезался в машину Chery, а Lada столкнулась с Niva.

На месте дорожного происшествия находится начальник Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области Артур Амосов. Обстоятельства ДТП устанавливаются.