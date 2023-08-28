28 августа, 12:47,
обновлено 28 августа, 13:55

В Чебоксарах после сообщения о минировании из аэропорта эвакуировали около 380 человек

По данным Минтранса республики, проверка не выявила в здании никаких опасных предметов

ЧЕБОКСАРЫ, 28 августа. /ТАСС/. Эвакуация прошла в аэропорту Чебоксар в связи с сообщением о минировании. Об этом ТАСС сообщили в Минтрансе Чувашии.

"В 14:30 поступил сигнал о минировании. Предварительно из здания [аэропорта] эвакуировали около 380 человек", - сообщили в министерстве.

В Минтрансе отметили, что оперативные службы организовали проверку поступившей информации о минировании здания аэропорта. Сообщение не подтвердилось. 

"Сигнал о минировании не подтвердился, проверка не выявила в здании никаких опасных предметов. Аэропорт вернулся к обычному режиму работы", - отмечается в сообщении.

По информации министерства, здание аэровокзала обследовали с помощью кинологов, проверочные мероприятия завершились. "Дополнительно проверена и подтверждена работоспособность всех технических средств обеспечения транспортной безопасности", - подчеркнули в Минтрансе. 

Теги:
РоссияЧувашия
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