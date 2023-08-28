28 августа, 13:30

Прокуратура опровергла сообщения о попытке поджога склада с селитрой в Приамурье

По данным ведомства, ракетница по траектории выстрела была направлена в сторону реки

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 августа. /ТАСС/. Неизвестные выстрелили из ракетницы рядом с производственной базой в поселке Февральск Амурской области, где расположен склад с селитрой. Однако сообщения о попытке поджога склада не соответствуют действительности - выстрел был направлен в другую сторону, сообщили ТАСС в региональной прокуратуре.

"Информация, изложенная в соцсетях, не нашла своего подтверждения. Ракетница по траектории выстрела была направлена в сторону реки. Попыток [поджога склада] не было", - сказали в ведомстве.

Ранее в социальных сетях и некоторых СМИ сообщили, что в Февральске сотрудники производственной базы, занимающейся оптовой торговлей нефтепродуктами, увидели нескольких мужчин около склада с селитрой - они якобы пытались устроить пожар, а затем сбежали с места преступления. На месте обнаружили фрагменты свето-зажигательной ракеты с парашютом. 

Теги:
РоссияАмурская область
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