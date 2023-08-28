Суд в Воронеже продлил арест главе миграционного управления МВД региона по делу о взятке

Под стражей Сергей Червонцев проведет до 27 октября включительно

ТАСС, 28 августа. Ленинский районный суд Воронежа продлил арест начальнику управления по вопросам миграции ГУ МВД по Воронежской области полковнику полиции Сергею Червонцеву, который обвиняется по уголовному делу о взятке. Об этом сообщила пресс-служба суда.

"По результатам рассмотрения ходатайства суд продлил срок содержания под стражей обвиняемому Червонцеву С. П. на два месяца, а всего до четырех месяцев, то есть до 27 октября 2023 года включительно", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Червонцев дважды получал денежное вознаграждение за выдачу разрешения иностранным гражданам на временное пребывание в России, несмотря на отсутствие законных оснований. "Обвиняемый и защитник возражали против продления меры пресечения в виде заключения под стражу", - уточнили в пресс-службе.

3 июля Червонцева арестовали в зале суда, его обвиняют по уголовному делу по ч. 3 ст. 290 УК РФ "Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)".