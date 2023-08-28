Суд в Воронеже продлил арест главе миграционного управления МВД региона по делу о взятке

ТАСС, 28 августа. Ленинский районный суд Воронежа продлил арест начальнику управления по вопросам миграции ГУ МВД по Воронежской области полковнику полиции Сергею Червонцеву, который обвиняется по уголовному делу о взятке. Об этом сообщила пресс-служба суда.
"По результатам рассмотрения ходатайства суд продлил срок содержания под стражей обвиняемому Червонцеву С. П. на два месяца, а всего до четырех месяцев, то есть до 27 октября 2023 года включительно", - говорится в сообщении.
По версии следствия, Червонцев дважды получал денежное вознаграждение за выдачу разрешения иностранным гражданам на временное пребывание в России, несмотря на отсутствие законных оснований. "Обвиняемый и защитник возражали против продления меры пресечения в виде заключения под стражу", - уточнили в пресс-службе.
3 июля Червонцева арестовали в зале суда, его обвиняют по уголовному делу по ч. 3 ст. 290 УК РФ "Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)".