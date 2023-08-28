Жительница Волгограда отсудила 500 тыс. рублей после падения ей на голову глиняного горшка

У женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей свода черепа, ушиб головного мозга средней степени тяжести, ушибы, ссадины

ВОЛГОГРАД, 28 августа. /ТАСС/. Суд в Волгограде взыскал компенсацию морального вреда в размере более 500 тыс. рублей в пользу жительницы Волгограда, на голову которой упал глиняный горшок из окна нежилого здания. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

"Тракторозаводский районный суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу жительницы Волгограда, на голову которой упал глиняный горшок. Решением суда с ответчика в пользу истца взысканы компенсация морального вреда в размере 500 тыс. рублей, утраченный заработок в размере 22 804 рублей, расходы на лечение (12 579 рублей)", - говорится в сообщении.

По данным суда, летом 2021 года на голову истицы из окна дома на улице Баррикадной упал глиняный горшок, когда та шла по тротуару. Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, перелом костей свода черепа, ушиб головного мозга средней степени тяжести, ушибы, ссадины. Из-за этого она была лишена возможности трудиться по основному месту работы, не получала заработную плату.

Пострадавшая женщина просила взыскать с собственника нежилого здания ООО "Оникс" в свою пользу компенсацию морального вреда, утраченный заработок, расходы на лечение, а также убытки, которые она понесла на оплату юридических услуг. При рассмотрении дела было установлено, что именно собственник нежилого здания допустил ненадлежащее содержание своего имущества, из-за чего пострадала истица.