Суд снова арестовал экс-главу департамента транспорта Ярославской области по делу о взятке

Все обвиняемые по этому делу будут находиться под арестом до 23 ноября

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Ярославля продлил срок содержания под стражей экс-главе департамента транспорта Ярославской области Татьяне Черемных, обвиняемой в получении взятки в особо крупном размере, ранее чиновнице меняли меру пресечения на запрет определенных действий. Об этом сообщила пресс-служба Ярославского областного суда.

"Фрунзенский районный суд Ярославля продлил срок содержания под стражей в отношении бывшего директора департамента транспорта Ярославской области Татьяны Черемных и других фигурантов уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

Все обвиняемые будут находиться под арестом до 23 ноября. Они взяты под стражу в зале суда.

21 августа Черемных, а также экс-руководитель ГКУ "Организатор перевозок Ярославской области" Илья Прокопьев, его бывший заместитель Олег Ивановский и директор ООО "Мовиста регионы" Александр Советников были освобождены из-под стражи в зале Фрунзенского районного суда. Избранная им ранее мера пресечения была заменена на более мягкую - запрет определенных действий. Прокуратура обжаловала данное решение, 25 августа Ярославский областной суд отменил постановление районного суда и направил дело на новое рассмотрение.

В мае в отношении Черемных и трех ее коллег было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере). По версии следствия, в период с 1 февраля по 19 мая 2023 года Черемных и другие фигуранты дела получили от предпринимателя при выполнении госконтрактов по перевозке пассажиров взятку на общую сумму свыше 1,6 млн рублей. Черемных была задержана 24 мая, в этот же день она была уволена с госслужбы, 26 мая суд арестовал бывшую чиновницу.

Черемных назначили директором департамента транспорта Ярославской области в марте 2022 года. Под ее руководством в регионе проводилось масштабное обновление общественного транспорта, были изменены маршруты, внедрялась новая система оплаты проезда. Ранее Черемных работала в Министерстве транспорта Тверской области. Всего ее опыт работы в транспортной сфере составляет более 12 лет.