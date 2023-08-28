Сотрудников прокуратуры отстранили от работы из-за инцидента с инвалидом в суде Казани

В пресс-службе Вахитовского районного суда отметили, что здание оборудовано средствами доступности для маломобильных групп населения, но ими почему-то не воспользовались

КАЗАНЬ, 28 августа. /ТАСС/. Двоих сотрудников прокуратуры отстранили от работы в связи с инцидентом с ребенком-инвалидом, который ползком спускался по лестнице в здании Вахитовского районного суда Казани, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"В результате произошедшего от работы были отстранены прокурор центрального аппарата и помощник из прокуратуры района", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Вахитовского районного суда Казани также прокомментировала инцидент. "К сожалению, действительно, маломобильный гражданин спускался по лестнице самостоятельно в присутствии матери и по ее инициативе. Здание суда оборудовано средствами доступности для маломобильных групп населения, но, по неизвестным причинам, мама гражданина ими не воспользовалась", - говорится в сообщении.

В здании суда для маломобильных групп населения подъем на первый этаж осуществляется с помощью специального подъемного устройства. Оно исправно и находится справа от входной двери, имеется кнопка вызова для оказания, после нажатия которой работники аппарата суда и судебные приставы оказывают всю необходимую помощь по доступу в здание и перемещению внутри него, уточнили в пресс-службе.

Видео, на котором 14-летний мальчик с ДЦП ползком спускается по лестнице суда, появилось в соцсетях в выходные. В описании ролика отмечалось, что мать с ребенком пришли в суд на очередное заседание по делу о получении жилья. Перенести слушания на первый этаж отказались, а спустить ребенка по лестнице никто не помог.