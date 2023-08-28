У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,9

О пострадавших и разрушениях не сообщается

ТАСС, 28 августа. Землетрясение магнитудой 6,9 зарегистрировали у побережья Индонезии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр находился в 200 км к северу от Матарама с населением около 318 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 518 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Позже Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что у побережья Индонезии зарегистрировано второе землетрясение, его магнитуда составила 5,6. Эпицентр нового землетрясения находился в 209 км к северо-востоку от этого же города. Очаг залегал на глубине 477 км. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.