29 августа, 09:32

Под Тулой в ДТП с тремя машинами и трактором пострадали пять человек

Среди них есть младенец

ТАСС, 29 августа. Девятимесячный ребенок и четверо взрослых пострадали в аварии с тремя легковыми автомобилями и трактором на трассе в Киреевском районе Тульской области. Об этом говорится во вторник в сообщении пресс-службы УМВД по региону.

"Утром 29 августа в Киреевском районе Тульской области на 206-м км автодороги М-4 "Дон" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трактора и трех легковых автомобилей - двух машин Hyundai и одной Nissan", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, в результате ДТП травмы получили пять человек, среди которых девятимесячная девочка. Все пострадавшие направлены в медицинское учреждение. "В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства произошедшего, а также принимают меры для скорейшей ликвидации последствий аварии", - добавили в пресс-службе. 

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