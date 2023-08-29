Под Тулой в ДТП с тремя машинами и трактором пострадали пять человек

Среди них есть младенец

ТАСС, 29 августа. Девятимесячный ребенок и четверо взрослых пострадали в аварии с тремя легковыми автомобилями и трактором на трассе в Киреевском районе Тульской области. Об этом говорится во вторник в сообщении пресс-службы УМВД по региону.

"Утром 29 августа в Киреевском районе Тульской области на 206-м км автодороги М-4 "Дон" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трактора и трех легковых автомобилей - двух машин Hyundai и одной Nissan", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, в результате ДТП травмы получили пять человек, среди которых девятимесячная девочка. Все пострадавшие направлены в медицинское учреждение. "В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства произошедшего, а также принимают меры для скорейшей ликвидации последствий аварии", - добавили в пресс-службе.