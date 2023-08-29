В Ивановской области возбудили дело о незаконном обналичивании 500 млн рублей

Следствие предполагает, что подозреваемые получали их в качестве вознаграждения за оказанные услуги и проданные товары в незарегистрированной кредитной организации

ТАСС, 29 августа. Следователи возбудили уголовное дело в отношении десяти жителей Ивановской области, они подозреваются в незаконной банковской деятельности, в том числе в обналичивании не менее 500 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении десяти местных жителей. В зависимости от роли и степени участия каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность без регистрации и без специального разрешения, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, фигуранты, незаконно создав кредитную организацию, предоставляли услуги по обналичиванию денежных средств, за что брали вознаграждение в сумме не менее 13%. Для этих целей они с января 2022 года использовали порядка 1,7 тыс. расчетных счетов подконтрольных и аффилированных им организаций и индивидуальных предпринимателей.

"На указанные счета клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям, под видом оплаты за оказанные услуги и проданные товары. ˂…˃ Сумма систематически привлеченных безналичных денежных средств клиентов на банковские счета подконтрольных фирм составила не менее 500 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Девять фигурантов задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Еще один подозреваемый находится в розыске. Также следователи устанавливают возможную причастность к преступному сообществу других лиц. Отмечается, что возбуждено 157 ходатайств о наложении ареста на имущество подозреваемых, денежные средства на расчетных счетах физических и юридических лиц, проведено 24 обыска, в ходе которых изъято более 10 млн рублей, драгоценности, предметы и документы, имеющие значение для дела.

Незаконную банковскую деятельность пресекли сотрудники регионального управления ФСБ.