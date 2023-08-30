В Находке из-за аварии на электросетях без света остались более 19 тыс. человек

Прокуратура города организовала проверку

ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /ТАСС/. Аварийное отключение электроэнергии произошло в Находке в Приморском крае. Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Приморья, без света остались свыше 19 тыс. жителей города.

"Около 9:30 (02:30 мск) минут 30 августа 2023 года в результате аварии на линии электропередачи произошло отключение коммунального ресурса на улицах Заводская, Нахимовская и Горького в городе Находке. Электроснабжение не предоставляется более 19 тыс. жителей 96 домов", - сообщили в прокуратуре.

Сетевая организация приступила к аварийно-восстановительным работам. Прокуратура города Находки организовала проверку, по результатам которой даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании сетей, соблюдению нормативного срока устранения аварии.

Сильные дожди в Приморском крае продолжаются с начала августа. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Из-за обильных осадков пострадали более 5 тыс. домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей.