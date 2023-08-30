30 августа, 03:39
Лесные пожары в России

Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 30 га

Юрий Березнюк/ ТАСС
© Юрий Березнюк/ ТАСС

В ликвидации огня задействовали более 400 человек и 70 единиц техники

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Площадь пожара в Геленджике выросла в два раза, до 30 га. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

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"По последним данным, площадь пожара составляет 30 га", - сказали в пресс-службе

В МЧС добавили, что в ликвидации задействовано более 400 человек и 70 единиц техники, в том числе два вертолета с водосливными устройствами. 

"Тушение осложняется сильным ветром с порывами до 30 м/с и сложно-пересеченным рельефом местности", - добавили в ведомстве.

Угрозы объектам инфраструктуры нет. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что площадь пожара составляет 5 га.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииКраснодарский край
© Информационное агентство ТАСС
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