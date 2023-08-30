Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 30 га

В ликвидации огня задействовали более 400 человек и 70 единиц техники

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Площадь пожара в Геленджике выросла в два раза, до 30 га. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"По последним данным, площадь пожара составляет 30 га", - сказали в пресс-службе

В МЧС добавили, что в ликвидации задействовано более 400 человек и 70 единиц техники, в том числе два вертолета с водосливными устройствами.

"Тушение осложняется сильным ветром с порывами до 30 м/с и сложно-пересеченным рельефом местности", - добавили в ведомстве.

Угрозы объектам инфраструктуры нет. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что площадь пожара составляет 5 га.