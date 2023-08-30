В США 11 авиапассажиров госпитализировали после посадки в условиях турбулентности

По данным CNN, на борту находились 151 пассажир и 14 членов экипажа

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. 11 пассажиров самолета авиакомпании Delta Airlines, летевшего из Милана в город Атланта, были госпитализированы после посадки в условиях "сильной турбулентности". Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя авиакомпании.

Инцидент произошел во вторник по местному времени. По информации телеканала, на борту находились 151 пассажир и 14 членов экипажа, самолет летел из Милана. Среди 11 пострадавших были и члены экипажа, сообщает телеканал. "Команда экстренной помощи Delta связывается с пассажирами рейса Delta 175, которые испытали на себе сильную турбулентность перед благополучной посадкой в Атланте", - приводит CNN заявление авиакомпании.

Согласно Федеральному авиационному управлению США (FAA), самолет находился примерно в 64 км от международного аэропорта Хартсфилд-Джексон в Атланте, когда наступила турбулентность. По данным властей, самолет благополучно совершил посадку.