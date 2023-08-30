В ДТП в Белгородской области погибли три человека

Авария произошла на автодороге Новый Оскол - Валуйки - Ровеньки

БЕЛГОРОД, 30 августа. /ТАСС/. Три человека погибли в ДТП с участием легкового автомобиля, "Газели" и грузовика в Волоконовском районе Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Сегодня около 11 часов на 22-м км автодороги Новый Оскол - Валуйки - Ровеньки столкнулись автомобили "ВАЗ-2106", "Газель Next" и "Камаз" с прицепом, вследствие чего произошло возгорание автомобилей "Газель" и "Камаз". В результате ДТП водители всех трех автомобилей погибли", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пассажиров в транспортных средствах не было. "В настоящее время движение на данном участке дороги ограничено. На месте работает следственно-оперативная группа. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают личности погибших, причины и обстоятельства происшествия", - добавили в ведомстве.