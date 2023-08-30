Рослесхоз заявил, что лесные пожары в 2023 году охватили площадь в 4,3 млн га

Как сообщил руководитель агентства Иван Советников, это в 1,8 раза меньше среднего пятилетнего значения

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Лесные пожары в летний лесопожарный сезон 2023 года охватили площадь в 4,3 млн га, что в 1,8 раза меньше среднего пятилетнего значения. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС руководитель Федерального лесного агентства (Рослесхоза) Иван Советников.

"На сегодня с уверенностью можно говорить, что летнюю вспышку мы прошли. Больших площадей лесных пожаров у нас в этом сезоне не планируется. Цифры, на мой взгляд, очень достойные. Если в среднем <...> к этой дате у нас 7,8 млн га пройдено огнем, то сегодня у нас 4,3 млн. То есть в 1,8 раза меньше, чем среднее пятилетнее значение", - сказал Советников.

Больше всего лесных пожаров фиксировалось в Республике Саха (Якутия), Хабаровском крае, Магаданской области, Амурской и Свердловской областях. На эти пять регионов пришлось около 80% от площади всех лесных пожаров. В Якутии горело 1,5 млн га, в Хабаровском крае - 920 тысяч га лесов.

Глава Рослесхоза предупредил, что в последнее время лесопожарный сезон в России длится весь год. "Мы ожидаем и сентябрьские пожары, и октябрьские, и, к сожалению, вплоть до декабря у нас будут те или иные возгорания", - отметил Советников.

Традиционно, в сентябре и октябре лесные пожары, по его словам, происходят в южных регионах, включая юг Сибири и Дальнего Востока.