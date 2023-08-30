Ростехнадзор выявил нарушения на объектах "Фортума" в Челябинской области

В отношении должностных лиц возбуждены административные производства по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности)

ЧЕЛЯБИНСК, 30 августа. /ТАСС/. Уральское управление Ростехнадзора выявило нарушения требований промышленной безопасности на сетях газопотребления ТЭЦ-1, ТЭЦ-3 и ЧГРЭС в Челябинске, которые входят в число объектов ПАО "Фортум", сообщается на сайте Ростехнадзора.

"Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору выявило 40 нарушений требований промышленной безопасности ПАО "Фортум" в ходе эксплуатации опасных производственных объектов II класса: сеть газопотребления Челябинской ТЭЦ-1, сеть газопотребления Челябинской ТЭЦ-3, сеть газопотребления Челябинской ГРЭС", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, сотрудники установили, что представлены недостоверные сведения, характеризующие опасные производственные объекты, допускается невыполнение требования к содержанию охранных зон подводящих газопроводов высокого давления в надлежащем состоянии, допускается эксплуатация сооружений и технических устройств без проведения мониторинга технического состояния и устранения выявленных нарушений.

В отношении должностных лиц возбуждены административные производства по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности). Эксплуатирующей организации выданы предписания об устранении нарушений, исполнение которых находится на контроле управления.