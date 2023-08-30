В водоемах Краснодарского края в 2023 году погиб 61 человек

Основной причиной гибели является недисциплинированность поведения отдыхающих

КРАСНОДАР, 30 августа. /ТАСС/. Свыше 60 человек погибли при плавании в водоемах Краснодарского края во время купального сезона в этом году, что меньше почти на четверть, чем в 2022 году, когда погибли 83 человека. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила журналистам помощник начальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Галина Королева.

"При проведении купального сезона основной задачей является создание наиболее оптимальных условий для безопасного отдыха граждан на водных объектах Краснодарского края. В этом году зарегистрированы 63 происшествия и погиб 61 человек. В этом году сотрудниками спасены 10 человек. В 2022 году было 83 происшествия и погибло 83 человека", - сказала Королева.

Она отметила, что основной причиной гибели является недисциплинированность поведения отдыхающих, в частности купание в запрещенных местах и за пределами оборудованных пляжей, а также купание в штормовую погоду, отсутствие присмотра взрослых за несовершеннолетними.

Королева добавила, что в Краснодарском крае в этом году отдыхающих принимают 558 пляжей, протяженность обустроенной береговой линии увеличилась по сравнению с прошлым годом на два километра. В 2024 году планируется, что в Краснодарском крае оборудуют 25 дополнительных пляжей в степных территориях.

Ранее сообщалось, что по состоянию на середину августа Краснодарский край принял 11,6 млн туристов. Туристический поток на курорты Краснодарского края в 2022 году увеличился по сравнению с 2019 годом: по итогам года Кубань приняла 17,4 млн туристов.