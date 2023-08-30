В Уссурийске спасатели начали превентивно эвакуировать жителей из-за подтоплений

В ГУ МЧС Приморского края сообщили, что наблюдается повышение уровня воды в реках Раздольная и Раковка

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Порядка 50 человек эвакуированы из Уссурийска в превентивных целях из-за подтоплений, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС Приморского края.

"Спасатели МЧС России эвакуировали в превентивных целях около 50 человек в Уссурийске. В настоящее время в Уссурийске наблюдается повышение уровня воды в реках Раздольная и Раковка. Сотрудники МЧС России и МВД России проводят оповещение населения о возможной эвакуации в районе улиц, расположенных вдоль реки Раковка", - сказано в сообщении.

Поясняется, что сейчас в превентивных целях эвакуированы 46 человек, 16 из них размещены в пункте временного размещения на базе общежития Приморской государственной сельскохозяйственной академии, остальные расселены у родственников.

За прошедшие сутки на юге Приморья выпало от 30 до 200 мм осадков. Месячная норма превышена во Владивостоке, а также в Хасанском районе. В настоящее время от дорожного сообщения отрезаны 29 сел в регионе.

Сильные дожди в Приморье продолжаются с начала августа. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Из-за обильных осадков пострадали более 5 тыс. домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей.