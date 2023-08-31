В Кузбассе на территории шахты "Октябрьская" загорелась постройка

В настоящее время объявлена ликвидация открытого горения

КЕМЕРОВО, 31 августа. /ТАСС/. Пожар в металлической постройке произошел на территории шахты "Октябрьская" в Полысаево в Кемеровской области, объявлена ликвидация открытого горения, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Горит металлическая конструкция, расположенная на территории шахты на улице Макаренко Полысаевского городского округа. На месте пожара работают четыре отделения ВГСЧ и четыре отделения пожарно-спасательного отряда", - сообщил собеседник агентства.

Уточняется, что сообщение о пожаре поступило в 18:48 (14:48 мск). В настоящее время объявлена ликвидация открытого горения.