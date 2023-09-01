В Сахалинской области на две дороги сошли селевые потоки

На местах работает техника

ТАСС, 1 сентября. Селевой поток сошел на проезжую часть дороги Невельск - Шебунино Сахалинской области. Также потоки сошли на участке дороги Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск, сообщается в телеграм-канале правительства региона.

"На автомобильной дороге Невельск - Шебунино в районе угольного разреза Боярково на проезжую часть сошел мощный селевой поток. <…> Дорога в одну колею расчищена. <…> На участке от 8-го до 11-го км автомобильной дороги Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск также сошли селевые потоки", - сказано в сообщении.

Пока проезд обеспечен в одну колею. На обоих участках работает дорожная техника.