В Красноярске на ТЭЦ произошел выброс золы

В региональном филиале СГК заявили об отсутствии угрозы энергоснабжению потребителей

КРАСНОЯРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Выброс золы произошел на котле Красноярской ТЭЦ-2 Сибирской генерирующей компании. Об этом ТАСС сообщили в Красноярском филиале СГК.

"Сегодня в 14:00 (10:00 мск) произошел технический инцидент на котле Красноярской ТЭЦ-2, в результате жители наблюдали кратковременный выброс золы", - сообщили в компании, добавив, что возгораний на станции не было.

Угрозы энергоснабжению потребителей нет. Остальное оборудование продолжает работать в штатном режиме. В региональном главке МЧС сообщили, что силы и средства этого ведомства не привлекались.

По информации компании, автоматика и защиты на оборудовании сработали штатно. Пострадавших нет. Прокуратура региона начала проверку, в ходе которой будут установлены обстоятельства случившегося и дана оценка соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Днем 1 сентября в социальных сетях появилось видео с ТЭЦ-2 с поднимающимися в воздух столбами пыли. Некоторые из пользователей предположили, что на станции произошел пожар.

ТЭЦ-2 ввели в эксплуатацию в 1979 году. Обеспечивает теплом Свердловский, Центральный, Железнодорожный и Октябрьский районы Красноярска и поставляет пар химико-металлургическому заводу, строительной компании "Кульбытстрой", производителю хризотилцементной продукции комбинату "Волна", цементному заводу и кондитерской фабрике "Краскон". Установленная электрическая мощность - 465 МВт, тепловая мощность - 1 575 Гкал/ч.