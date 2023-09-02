В Екатеринбурге после ДТП в больницу доставили 11 пассажиров автобуса

По данным ГИБДД по региону, водитель не справился с управлением и врезался в столб

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Пассажирский автобус в Екатеринбурге врезался в столб, в результате чего в больницу доставили 11 пассажиров, сообщили журналистам в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

"Дорожная авария произошла сегодня утром на перекрестке улиц Сулимова и Омская. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и совершил наезд на препятствие в виде столба. Доставлены в больницу 11 пассажиров, сейчас их осматривают медики", - говорится в сообщении.

На месте ДТП работает несколько нарядов ДПС.