В Петербурге загорелось здание в промзоне на площади 1,4 тыс. кв. м

По данным МЧС, никто не пострадал

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Производственное здание площадью 1,4 тыс. кв. м загорелось в промышленной зоне в Санкт-Петербурге, пожар тушат по второму рангу сложности. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

"Колпинский район, поселок Металлострой, промзона, Северный проезд, дом №4, пожар по №2. Производственное здание размером 20 на 70 м. Происходит горение по всей площади", - говорится в сообщении.

Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекли от РСЧС 21 единицу техники и 81 человека личного состава, от МЧС - 16 единиц техники и 68 человек.

В 9:18 пожар локализовали, уточнили в МЧС.

Согласно открытым данным, по этому адресу расположено производственное предприятие, связанное с рыбной продукцией. Клубы черного дыма видны из разных районов города.