На Украине предъявили обвинения бизнесмену Коломойскому

Cоответствующие документы ему вручили сотрудники Службы безопасности Украины, офиса генпрокурора и Бюро экономической безопасности

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Украинское следствие предъявило обвинения в легализации имущества, полученного мошенническим путем, бизнесмену Игорю Коломойскому. Об этом сообщило украинское издание "Инсайдер".

По его данным, соответствующие документы Коломойскому вручили утром сотрудники Службы безопасности Украины, офиса генпрокурора и Бюро экономической безопасности. Издание также опубликовало фотографии, на которых Коломойский стоит в окружении сотрудников правоохранительных органов и подписывает бумаги.

Осенью прошлого года сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины проводили у Коломойского обыски по делу о завладении имуществом компании "Укрнафта". До этого местные СМИ сообщали, что его лишили украинского гражданства, однако официального подтверждения этого так и не поступило.

В 2021 году украинский Forbes оценивал состояние бизнесмена в $1,8 млрд, он занимал четвертое место в списке богатейших людей Украины. Но в декабре 2022 года издание снизило эту оценку до $850 млн. Причиной стало принятое в начале ноября решение о принудительном изъятии в собственность государства находившейся под фактическим контролем бизнесмена компании "Укрнафта" и принадлежавшей ему с партнерами компании "Укртатнафта", которая владеет крупнейшим на Украине нефтеперерабатывающим заводом. В 2021 году на долю "Укртатнафты" приходилось почти 40% рынка бензина и 14% рынка дизельного топлива в стране.