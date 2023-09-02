СБУ подтвердила предъявление обвинений Коломойскому по делу о финансовых махинациях

По данным следствия, в течение 2013-2020 годов бизнесмен легализовал более $13 млн путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила, что бизнесмену Игорю Колмойскому предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

"По материалам СБУ и Бюро экономической безопасности предъявлены обвинения в совершении преступлений фактическому владельцу крупной финансово-промышленной группы Игорю Коломойскому", - говорится в сообщении в Telegram-канале спецслужбы.

По данным следствия, в течение 2013-2020 годов Коломойский легализовал более $13 млн путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Ранее в субботу о предъявлении обвинений Коломойскому сообщил ряд украинских СМИ.

Осенью прошлого года сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины проводили у Коломойского обыски по делу о завладении имуществом компании "Укрнафта". До этого местные СМИ сообщали, что его лишили украинского гражданства, однако официального подтверждения этого так и не поступило.

В 2021 году украинский Forbes оценивал состояние бизнесмена в $1,8 млрд, он занимал четвертое место в списке богатейших людей Украины. Но в декабре 2022 года издание снизило эту оценку до $850 млн. Причиной стало принятое в начале ноября решение о принудительном изъятии в собственность государства находившейся под фактическим контролем бизнесмена компании "Укрнафта" и принадлежавшей ему с партнерами компании "Укртатнафта", которая владеет крупнейшим на Украине нефтеперерабатывающим заводом. В 2021 году на долю "Укртатнафты" приходилось почти 40% рынка бензина и 14% рынка дизельного топлива в стране.