В Петровском районе Донецка при обстреле ВСУ пострадали пять человек

Зафиксировано прямое попадание в многоквартирный жилой дом

ДОНЕЦК, 2 сентября. /ТАСС/. Пять мирных жителей получили травмы при обстреле Петровского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"По улице Степана Щипачева ранения различной степени тяжести получили пять гражданских лиц: женщины 1968, 1976, 1981, 1983 годов рождения и мужчина 1977 года рождения" - говорится в сообщении.

Уточняется, что было зафиксировано прямое попадание в многоквартирный жилой дом.

О других обстрелах

Вооруженные силы Украины за 30 минут выпустили 15 снарядов по двум районам Донецка, говорится в сообщении.

Согласно данным представительства, с 11:30 до 12:00 город подвергся обстрелам шесть раз из ствольной артиллерии калибра 155 мм, в том числе с использованием кассетных боеприпасов. Под огнем находятся Петровский и Киевский районы Донецка. Всего было выпущено 15 боеприпасов, в том числе кассетные.

В новость внесены изменения (12:38 мск) - добавляется информация после подзаголовка